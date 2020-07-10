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منوعات

زوجة تقبل قدم زوجها على الهواء مباشرة.. فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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احمد شريف

قبلت سيدة جزائرية قدم زوجها،على الهواء مباشرة خلال لقاء تلفزيوني، في مشهد مثير للجدل.


ويوضح الفيديو المذاع بقناة الشروق الجزائرية، سيدة  كانت تحكي عن حبها لزوجها وهي بجوارها ليبكي زوجها من كلامها وتمسح دموعه زوجته، و تقوم  من مكانها وتنحني لتقبيل قدم زوجها، في حين كان يحاول أبعادها احتراما لها.


وبحسب القناة الجزائرية، تدعى الزوجة بفريال ، وكانت نحمي عن وقوف زوجها خلال معاناتها في السنوات الماضية، ليتأثر من كلامها عنه ويبكي ، لتقبل الزوجة يده وتمسح دموعه وتقبل قدمه في مشهد مؤثر.


فيما أثار هذا المشهد، التباين في اراء رواد التواصل الإجتماعي، بين مؤيد ومعارض، حيث يرى البعض أن هذا الموقف يظهر معدن الزوجة الاصيل ووفائها لزوجها، في حين يرى آخرون أن هذا الموقف مين لأي زوجه و امرأة في المجتمع.

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