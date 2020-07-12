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رئيس الوزراء: مشروع الأسمرات يخدم 240 ألف أسرة تقطن فى المناطق غير الآمنة .. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:25 ص
مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى
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شيرين عادل
قال الدكتور مصطفى  مدبولى، رئيس الوزراء ،  إن مشروع الأسمرات يعتبر جزء من برنامج ضخم بكل المقاييس، ويختص  بتطوير بتطوير كافة  المناطق الغير آمنة فى مصر وذلك وفقأ لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأضاف  رئيس الوزراء ، خلال كلمته  بإفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عدد من المشروعات القومية  ، أن مشروع الأسمرات يهدف لتنمية المناطق غير الآمنة فى مصر  ليس فقط تطوير المسكن بل  يخدم 240 ألف أسرة مصرية كانت تقطن فى المناطق غير الآمنة .

وأشار مدبولى ، إلى أن مشروع الأسمرات بمراحله المختلفة يرتكز على توفير حياة كريمة  للأسر لافتأ إلى أن هذا البرنامح هو واحد من البرامج على مدار 6 سنوات هدفها الأساسى توفير حياة كريمة للمواطن البسيط .


ويفتتح أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم  الأحد عدد من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.


ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة  تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و 176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.

وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.


قال الدكتور مصطفى  مدبولى ،  رئيس الوزراء ،  إن مشروع الأسمرات يعتبر جزءا من برنامج ضخم بكل المقاييس، ويختص  بتطوير كافة  المناطق غير الآمنة فى مصر، وذلك وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأضاف  رئيس الوزراء ، خلال كلمته  بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددا من المشروعات القومية ، أن مشروع الأسمرات يهدف لتنمية المناطق غير الآمنة فى مصر  ليس فقط تطوير المسكن، بل  يخدم 240 ألف أسرة مصرية كانت تقطن فى المناطق غير الآمنة.


وأشار مدبولى إلى أن مشروع الأسمرات بمراحله المختلفة يرتكز على توفير حياة كريمة  للأسر، لافتا إلى أن هذا البرنامج هو واحد من البرامج على مدار 6 سنوات، هدفها الأساسى توفير حياة كريمة للمواطن البسيط .

ويفتتح  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم  الأحد عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات ٣"، والتي تضم آلاف الوحدات السكنية كاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.


ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة  تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و 176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.


وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.


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