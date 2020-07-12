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مدبولي: مصر أقل الدول تأثرا بجائحة كورونا

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:29 ص
مدبولى
مدبولى
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ريهام فيكتور لطيف
قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر أقل الدول تأثرا بجائحة كورونا، مؤكدا أن النمو سيكون إيجابيا .


وأضاف  الدكتور مصطفى مدبولى خلال كلمته المذاعة اليوم، أن الاقتصاد المصرى سيكون من الاقتصاديات التى تأثرت بنسب قليلة جدا من الدول الأخرى . 




وأشار مدبولي إلى أننا حريصون جدا كحكومة مصرية من أول لحظة أن تكون أعيننا على المواطن المصرى،  وكيف نخفض من التأثير السلبى لهذه الجائحة التى لم يشهدها العالم منذ 100 عام.


وتابع أننا نسعى إلى ان يستمر الاقتصاد المصرى فى نموه بأكبر قدر ممكن، وهناك العديد من المبادرات والتدخلات التى أدت إلى أن العام المالى فى 2020 سينتهى ونحن فى حدود نسبة نمو لن تقل عن 3.8 %  .
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