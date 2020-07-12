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مصطفى مدبولى: 1.6 مليون مواطن استفاد من منحة الـ 500 جنيه.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:33 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
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قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة قامت بتوفير مبلغ 500 جنيه لـ 1.6 مليون مواطن لمدة ثلاثة أشهر، بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بحضور الرئيس السيسي، أثناء افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات، أن الدولة قامت بإجراءات كثيرة خلال الأشهرة الماضية لمواجهة فيروس كورونا.

ولفت إلى أن الدولة كانت تتخذ القرارات التى تناسب المرحلة التى ستشهدها وكشف  مصر أقل الدول تأثرا بجائحة كورونا، مؤكدا أن النمو سيكون أيجابي.

وأشار  الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الاقتصاد المصرى سيكون من الاقتصاديات التى تأثرت بنسب قليلة جدا من الدول الأخرى

وأضاف: حريصون جدا كحكومة مصرية من أول لحظة أن تكون أعيننا على المواطن المصرى،  وكيف نخفض من التأثير السلبى لهذه الجائحة التى لم يشهدها العالم منذ 100 عام .

وتابع إننا نسعى إلى أن يستمر الاقتصاد المصرى فى نموه بأكبر قدر ممكن، وهناك العديد من المبادرات والتدخلات التي أدت إلى أن العام المالى فى 2020 سينتهى ونحن فى حدود نسبة نمو لا تقل عن 3.8 %  .
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