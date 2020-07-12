هل اقتربت الصفقة من الحسم.. موليكا نجم مازيمبي يفاجئ جمهور الأهلي بهذا الفعل

لا تزال مفاوضات النادى الأهلي جارية بقوة مع الكونغولى جاكسون موليكا مهاجم فريق مازيمبي الكونغولي لحسم ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الأحمر.



وشهدت الأيام الماضية دخول الأهلى فى مفاوضات مكثفة مع موليكا من أجل الظفر بخدماته فى ظل رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى فى تدعيم صفوف الخط الهجومي بمهاجم قوى خلال الفترة المقبلة.



وفاجأ موليكا الجميع بعد أن قرر "متابعة" الموقع الرسمي للأهلي بجانب متابعة "قناة الأهلي" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.



ويعد موليكا واحدا من أفضل المهاجمين على الإطلاق داخل القارة الإفريقية فى الوقت الحالى نتيجة القدرات الفنية والبدنية القوية التى يتمتع بها ونجاحه فى خطف كل الأنظار إليه خلال منافسات دوري أبطال إفريقيا فى الموسم الكروى الحالي.