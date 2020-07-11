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رياضة

الصفقة السوبر.. خطوة وحيدة تفصل انتقال موليكا للأهلي.. فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 12:51 ص
شعار الاهلي
شعار الاهلي
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حسن العمدة
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن الأهلى توصل إلى اتفاق مع اللاعب جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولى، لضمه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن هناك خطوة وحيدة تفصل موليكا عن الانتقال للقلعة الحمراء وهي موافقة ناديه على ذلك.


وواصل هانى حتحوت، موضحا أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، يرتبط بعلاقة قوية بنظيره رئيس نادي مازيمبي، ما يقرب موليكا من ارتداء القميص الأحمر.

وفشلت صفقة انتقال موليكا للدوري الفرنسي في الفترة الأخيرة بسبب ضعف المقابل المادي المعروض من قبل لانس بجانب رفض اللاعب ذاته للراتب المعروض عليه.

وطالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بضم اللاعب بشكل نهائي للاستفادة من قدراته الهجومية.
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