السيسي: إنشاء 60 ألف وحدة سكنية جديدة لتوفير فرص عمل أكثر لعمال البناء.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه خلال السنوات القادمة سيتم بناء ما يقرب من 50 إلى 60 ألف وحدة سكنية، مما يوفر فرص عمل أكثر لعمال البناء.









وأضاف السيسى، في كلمته خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية، أن " كل المناطق التى سنقوم فيها بعمليات بناء سنعمل على زيادة عدد العمالة بها بما فيها المدن الجديدة".









وتابع: "يمكن أن نفتتح مرحلة جديدة بالتوازي مع ما يتم العمل فيه لتوفير فرص عمل أخرى"، واستطرد: "نسعى إلى إنجاز المشروعات لتوفير فرص العمل".









وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك من كانوا يبنون أسفل خطوط الضغط العالي، وكان له تأثير على صحة قاطني تلك المناطق، موضحا أن الدولة قررت أن تتعامل مع ملف خطوط الضغط العالي، معلقا: "عشان نشيل خطوط الضغط بنتكلف مليار إلا ربع".







