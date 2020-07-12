فتاوى تشغل الأذهان.. الإفتاء تحدد حالة واحدة يجوز فيها الصلاة بالحذاء.. الصيام أم الإطعام ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر.. علاج النسيان وعدم التركيز في الصلاة.. كل عريس يتقدم لي أرفضه هل هذا بسبب سحر؟

الصيام أم الإطعام.. ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر؟

علاج النسيان وعدم التركيز في الصلاة.. 4 نصائح من الإفتاء

وأوضح أمين الفتوى بالإفتاء أن الحذاء متعلق باللبس، ويشترط فيه الطهارة لصحة الصلاة، مؤكدًا: «إن كان الحذاء طاهرًا؛ أصلي فيها ولا يوجد مشكلة، وإن لم يكن كذلك؛ فلا تجوز الصلاة فيه».

وأوضح أمين الفتوى بالإفتاء أن الحذاء متعلق باللبس، ويشترط فيه الطهارة لصحة الصلاة، مؤكدًا: «إن كان الحذاء طاهرًا؛ أصلي فيها ولا يوجد مشكلة، وإن لم يكن كذلك؛ فلا تجوز الصلاة فيه».

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة لها أركان وشروط وسنن، والشروط والأركان ينبغي لكل مسلم الالتزام بها لتكون صلاته صحيحة، لافتًا: «من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان، فأكون على ضوء وغير محدث حدثًا أصغر أو أكبر، وأصلي في ملابس طهارة، ومكان طاهر أيضًا».

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة لها أركان وشروط وسنن، والشروط والأركان ينبغي لكل مسلم الالتزام بها لتكون صلاته صحيحة، لافتًا: «من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان، فأكون على ضوء وغير محدث حدثًا أصغر أو أكبر، وأصلي في ملابس طهارة، ومكان طاهر أيضًا».

أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب»، مضمونه:

فى البداية، ورد سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب»، مضمونه: ما حكم الصلاة بالحذاء؟".

نشر موقع "صدى البلد"، في الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الدينية، ونرصد أبرزها في التقرير التالي.

كما ورد سؤال آخر مضمونه: "نذرت نذرا ولم أستطع الوفاء هل يجوز أن أصوم ثلاثة أيام كفارة أم يوجد كفارة أخرى؟"، وأجاب عنه ا لشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو منشور على قناة الإفتاء عبر "يوتيوب".





وأجاب شلبي قائلًا إنه لو أن الإنسان نذر فيجب عليه أن يوفيه ومن لم يقدر على الوفاء بهذا النذر فعليه أن يكفر بكفارة اليمين. شلبي









وأضاف أن كفارة اليمين هي أن يطعم عشرة مساكين، منوها إلى أنه لو أراد الإنسان أن يخرجها مالا فعلى الفرد الواحد عشرة جنيهات وهذا يكون حدا أدنى، وإن أراد ان يدفع أكثر من ذلك فلا يوجد مانع في ذلك.









وأوضح أنه لو لم يوجد إمكانية دفع مال فعلى الشخص أن يصوم ثلاثة أيام.











فيما قالت سائلة: " كل ما شخص يتقدم لي بكون متضايقة وبرفض، فقالوا ممكن يكون سحر.. فماذا أفعل؟ سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو على قناة دار الإفتاء المصرية عبر "يوتيوب".





وأجاب وسام قائلًا: "يجب على السائلة أن تتجنب العقليات الخرافية، وعليها أن تستخير الله عند تقدم أحد الشباب للزواج منها".









وأضاف أنه على السائلة أن تبعد نفسها عما يضايقها وعليها أن تستخير الله حتى إن كان في الأمر خيرا يشرح قلبها إليه، وإن كان فيه شر يصرف قلبها عنه ويرضيها بما هو خير.



