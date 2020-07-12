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فتاوى تشغل الأذهان.. الإفتاء تحدد حالة واحدة يجوز فيها الصلاة بالحذاء.. الصيام أم الإطعام ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر.. علاج النسيان وعدم التركيز في الصلاة.. كل عريس يتقدم لي أرفضه هل هذا بسبب سحر؟

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:00 م
صدى البلد
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إيمان طلعت
  • فتاوى تشغل الأذهان
  • الإفتاء تحدد حالة واحدة يجوز فيها الصلاة بالحذاء
  • علاج النسيان وعدم التركيز في الصلاة.. 4 نصائح من الإفتاء
  • الصيام أم الإطعام.. ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر؟
  • كل عريس يتقدم لي أرفضه.. هل هذا بسبب سحر؟
  • الحلف على الأولاد هل يوجب كفارة.. الإفتاء توضح
  • هل ترد هدايا الزوج له حال الانفصال بطلاق أو خلع؟ 


نشر موقع "صدى البلد"، في الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الدينية، ونرصد أبرزها في التقرير التالي.


فى البداية، ورد سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب»، مضمونه: ما حكم الصلاة بالحذاء؟".


وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة لها أركان وشروط وسنن، والشروط والأركان ينبغي لكل مسلم الالتزام بها لتكون صلاته صحيحة، لافتًا: «من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان، فأكون على ضوء وغير محدث حدثًا أصغر أو أكبر، وأصلي في ملابس طهارة، ومكان طاهر أيضًا».


وأوضح أمين الفتوى بالإفتاء أن الحذاء متعلق باللبس، ويشترط فيه الطهارة لصحة الصلاة، مؤكدًا: «إن كان الحذاء طاهرًا؛ أصلي فيها ولا يوجد مشكلة، وإن لم يكن كذلك؛ فلا تجوز الصلاة فيه».


وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة هي عماد الدين، وأول ركن فيه، وإن صلحت صلح العمل كله وإن فسدت أصبح العبد في مشكلة كبير، مؤكدًا: « الصلاة تحتاج إلى تركيز وخشوع بإستحضار عظمة الله - سبحانه وتعالى- ونسيان الدنيا وجميع متعلقاتها كافة وقت أن يكون العبد بين يدى ربه».


واستشهد « شلبي» في إجابته عن سؤال: « ما علاج النسيان وعدم التركيز في الصلاة؟» عبر فيديو مسجل على قناة الإفتاء الرسمية بموقع «يوتيوب» بما روى في صحيح البخاري أن السيدة عائشة - رضى الله عنها- سألت: « ما كانَ النبيُّ-صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يَصْنَعُ في بَيْتِهِ؟ قالَتْ: كانَ يَكونُ في مِهْنَةِ أهْلِهِ - تَعْنِي خِدْمَةَ أهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إلى الصَّلَاةِ».



وأوضح أمين الفتوى بالإفتاء أن عدم النسيان والتركيز في الصلاة يأتي بالسكينة والوقار، وأن تنتبه إلى ما اقوله، وبالنظر إلى موضوع السجود، والقراءة بصوت عالى نسبيًا إذا كان الصوت المنخفض يجعلك لا تركز.


كما ورد سؤال آخر مضمونه: "نذرت نذرا ولم أستطع الوفاء هل يجوز أن أصوم ثلاثة أيام كفارة أم يوجد كفارة أخرى؟"، وأجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو منشور على قناة الإفتاء عبر "يوتيوب".
 

وأجاب شلبي قائلًا إنه لو أن الإنسان نذر فيجب عليه أن يوفيه ومن لم يقدر على الوفاء بهذا النذر فعليه أن يكفر بكفارة اليمين.


وأضاف أن كفارة اليمين هي أن يطعم عشرة مساكين، منوها إلى أنه لو أراد الإنسان أن يخرجها مالا فعلى الفرد الواحد عشرة جنيهات وهذا يكون حدا أدنى، وإن أراد ان يدفع أكثر من ذلك فلا يوجد مانع في ذلك.


وأوضح أنه لو لم يوجد إمكانية دفع مال فعلى الشخص أن يصوم ثلاثة أيام.


فيما قالت سائلة: "كل ما شخص يتقدم لي بكون متضايقة وبرفض، فقالوا ممكن يكون سحر.. فماذا أفعل؟ سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو على قناة دار الإفتاء المصرية عبر "يوتيوب".
 

وأجاب وسام قائلًا: "يجب على السائلة أن تتجنب العقليات الخرافية، وعليها أن تستخير الله عند تقدم أحد الشباب للزواج منها".


وأضاف أنه على السائلة أن تبعد نفسها عما يضايقها وعليها أن تستخير الله حتى إن كان في الأمر خيرا يشرح قلبها إليه، وإن كان فيه شر يصرف قلبها عنه ويرضيها بما هو خير.


وما حكم الحلف على الأولاد وكثرة ذلك، سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».


وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء قائلًا: « كثرة الحلف على الأبناء غير مستحبة، ولا يجوز الإخلال بالقسم، وإن لم أفعل أبرئه».


وفى النهاية ورد سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "هل ترد هدايا الزوج له في حال الانفصال؟".


وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هدايا الزوج لزوجته لا ترد في حال الانفصال بينهما بوقوع بطلاق أو غيره، فهي حلال عليها. 
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