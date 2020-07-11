الإفتاء توضح حكم رد الهدايا لخطيب أساء لسمعة خطيبته وأهلها.. فيديو

نادية عمارة: الخطبة مجرد وعد بالزواج









وأكدت «عمارة» أن التوبة لها شروط، وهي الإقلاع عن الذنب، والندم عليه، والعزم الأكيد على عدم العودة إليه مرة ثانية، وأن التوبة النصوح تمحي ما قبلها من الذنوب، وضابط هذه التوبة أن يبغض الإنسان الذنب كما كان يحبه،





وأرشدت إلى كثرة فعل الحسنات؛ فإنها تذهب السيئات، كما جاء في اللفظ القرآني العام: (إن الحسنات يذهبن السيئات)، وحذرت من القنوط واليأس من رحمة الله -تعالى-.





جاء هذا في سياق الرد على سؤال من إحدى المتصلات حول وقوعها في بعض الأمور الممنوعة شرعًا مع خطيبها أثناء وقت الخطبة التي فُسخت بعد ذلك.









حكم الشبكة عند فسخ الخطبة:





نبه الشيخ أحمد وسام ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشبكة من حق الخاطب عند فسخ الخطبة، لأنها جزء من المهر المدفوع مقدمًا.





وأفاد « وسام» فى إجابته عن سؤال « ما حكم الشبكة حال فسخ الخطبة قبل الزواج بأسبوع؟ »، أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الزواج ولم يتم العقد، استحق الخاطب كل ما عجله من المهر، واستحق كذلك كل ما هو قائم من الهدايا، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم العقد فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.





وأشار إلى أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.



