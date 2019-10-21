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ديني

كفارة العجز عن الوفاء بالنذر .. الإفتاء توضح.. فيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:41 م
كفارة العجز عن الوفاء
كفارة العجز عن الوفاء بالنذر .. الإفتاء توضح.
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عبدالله سليم
كفارة العجز عن الوفاء بالنذر .. من لم يستطع الوفاء بما نذر، فليكفر عنه بكفارة يمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كفارة النذر كفارة اليمين»(رواه مسلم).

وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليف به». (رواه أبو داود وابن ماجه).

كفارة العجز عن الوفاء بالنذر ..
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن النذر عبادة أوجبها الإنسان على نفسه وما أوجبه العبد على نفسه؛ يجب الالتزام به، مشيرًا إلى قوله تعالى: « وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29)»الحج.

وأضاف«شلبي»في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال:
أن الذي نذر أن يذبح خروفًا(مثلًا)لا يصح له شراء لحم وتوزيعها، لافتًا إلى أن من عجز عن الوفاء بالنذر؛ يجب عليه كفارة يمين، بإطعام 10 مساكين أو ما فى قيمتهم، أو كسوتهم، وإن لم يستطيع أن يخرج مال أو أن يطعم والحالة غير فعليه أن يصوم 3 أيام بنية الكفارة وبهذا يكون انتهى النذر.


كفارة حنث اليمين.. الإفتاء توضح حكم من لا يستطيع إخراج الكفارة طعام
قال الدكتور على فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كفارة اليمين تكون على من حلف على شيء ثم حنث في يمينه، فيجب عليه إخراج كفارة.

وأضاف فخر، خلال إجابته عن سؤال ورد اليه فى فتوى مسجله له، مضمونها( حلفت على زوجتي على عدم فعل شيء ما و أريد العدول عن هذا اليمين فما هي كفارته؟ )، لو حلفت على زوجتك انها لا تكلم فلانة ثم وجدت بعد ذلك أنك كنت مخطأ فى هذا اليمين أو أنك تسرعت فى هذا اليمين واردت ان تسمح لها بأن تتحدث مع هذه السيدة التى كنت قد منعتها قبل ذلك فلا مانع فى هذه الحالة ان تكلمها ثم بعد ذلك تكفر عن هذا اليمين بإطعام 10 فقراء من أوسط ما تأكل.

وإستشهد بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك الذي هو خير).
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