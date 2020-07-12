AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

يقودها أبو هشيمة.. ننشر أسماء مرشحي تحالف الأحزاب لانتخابات مجلس الشيوخ بـ بني سويف

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:12 م
الانتخابات
الانتخابات
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
كشفت مصادر حزبية عن ترشيحات تحالف الأحزاب لانتخابات مجلس الشيوخ، ببني سويف، والتي يقودها حزب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة الوطن والوفد والحركة الوطنية والمؤتمر والغد.

وذكرت المصادر أن القائمة ضمت:
- أحمد أبو هشيمة (الشعب الجمهوري)
- نادر نسيم يوسف (مستقبل وطن)
-حنان سليمان ( مستقبل وطن)

وضمت الفردي عن مستقبل وطن:

- محمد علي عبد الفضيل 
- أحمد محسن مبارك
- نبيل حماده

يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.

وأضاف أنه سيبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل قائمة التحالف الانتخابي لـ مجلس الشيوخ.. 40 مقعدا لـ مستقبل وطن و22 لـ الشعب الجمهوري.. و5 قيادات بارزة ضمن ترشيحات حماة الوطن

مستقبل وطن يدفع بـ حسام الخولي ضمن قائمة التحالف الانتخابي لمجلس الشيوخ

بالأسماء.. ننشر أبرز مرشحي قائمة التحالف لانتخابات مجلس الشيوخ

4 مقاعد | المصري الديمقراطي يعلن أسماء مرشحيه بانتخابات الشيوخ

أبو هشيمة وعمر صميدة ضمن قائمة تحالف الأحزاب لانتخابات مجلس الشيوخ

الجارحي عن مستقبل وطن.. ننشر أسماء مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم

ترشيحاتنا

سبب عدم ذكر البسملة في أول سورة التوبة.. الإفتاء توضح

امتى ده؟.. الرئيس السيسي يوجه بسرعة تطوير منطقة المدابغ.. فيديو

وزيرة التعاون الدولي: جائحة كورونا دفعت صناع القرار لابتكار حلول غير تقليدية

بكاش مايوه .. إنجي المقدم بإطلالة صيفية على البحر

الرئيس السيسي: من حق الدولة منح التراخيص الجديدة لـ سيارات الغاز فقط .. فيديو

روسيا تعلن عن نجاح اختبارات أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وان شولدر.. منى زكى تتألق بـ جمبسوت جذاب فى أحدث ظهور على انستجرام

بالأبيض والورود.. جوهرة تستعرض رشاقتها في صورة جديدة

6 نصائح تحميك من انسداد الرئة