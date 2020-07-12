يقودها أبو هشيمة.. ننشر أسماء مرشحي تحالف الأحزاب لانتخابات مجلس الشيوخ بـ بني سويف

كشفت مصادر حزبية عن ترشيحات تحالف الأحزاب لانتخابات مجلس الشيوخ، ببني سويف، والتي يقودها حزب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة الوطن والوفد والحركة الوطنية والمؤتمر والغد.





وذكرت المصادر أن القائمة ضمت:

- أحمد أبو هشيمة (الشعب الجمهوري)

- نادر نسيم يوسف (مستقبل وطن)

-حنان سليمان ( مستقبل وطن)





وضمت الفردي عن مستقبل وطن:





- محمد علي عبد الفضيل

- أحمد محسن مبارك

- نبيل حماده





يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.





وأضاف أنه سيبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.