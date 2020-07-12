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أخبار البلد

أخبار السوشيال ميديا.. بـ بنطلون مقطع.. أحدث ظهور لـ منة فضالي على انستجرام.. وشاهد تركي آل الشيخ بقميص نادي ألميريا.. نسرين طافش توجه رسالة لجمهورها

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:04 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:



وجهت الفنانة نسرين طافش رسالة الى جمهورها ونشر صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


نشرت الفنانة منة فضالى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى .



شاركت الفنانة أسماء جلال، جمهورها ب صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام .


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