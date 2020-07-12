AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ بنطلون مقطع .. أحدث ظهور لـ منة فضالي على انستجرام.. شاهد

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:09 م
منة فضالى
منة فضالى
Advertisements
سيد احمد
نشرت الفنانة منة فضالى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :

منورة - زى القمر - مشاء الله 


اقرا ايضا :

تشارك منة فضالي في فيلم "زنزانة 7" من بطولة النجوم احمد زاهر، نضال الشافعي، عبير صبري، مايا نصري، ايهاب فهمي، احمد التهامي، منه فضالي، اخراج ابرام نشأت.


وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"زنزانة 7" ينافس على إيرادات أفلام عيد الأضحى

عيد الأضحي .. منة فضالي تروج لفيلم زنزانة 7 .. شاهد

منة فضالي تستأنف تصوير مشاهد زنزانة 7

أحمد زاهر يروج لفيلم زنزانة 7.. شاهد

أحمد التهامى من فيلم زنزانة 7: مفيش هزار .. شاهد

تحذير أحمد التهامي من فيلم زنزانة 7.. شاهد

ترشيحاتنا

فيديو جراف .. كاف يفجر مفاجأة بشأن قضية نادي القرن

بهدوء وسلاسة.. طفلة أوسيم تروي تفاصيل 7 دقائق لصنع مشنقة وتعليق ريتاج بها.. وكواليس 4 ساعات تحريات جمعت خيوط اللغز

ميدو جابر خارج الحسابات .. ضربة قوية لـ إيهاب جلال في المقاصة قبل استئناف الدوري

روسيا تعلن عن نجاح اختبارات أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم

بعد مرور ثلاثة أشهر.. دنيا عبد العزيز تفتقد أمها

السيسي: كل مواطن هيطلب شقة من الدولة هيحصل عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحية أكثر.. طريقة عمل القهوة بالعسل

شاهد.. تاكسي لندن الشهير يحصل على نسخته الفان .. صور

بعد ارتفاع الحرارة.. إليك أعراض ضربة الشمس