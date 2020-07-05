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فن

منة فضالي تستأنف تصوير مشاهد زنزانة 7

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:18 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تستأنف منة فضالي تصوير مشاهدها في فيلم " زنزانة 7 " الذي توقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتجسد منة فضالى خلال أحداث الفيلم، شخصية راقصة، في حين يجسد نضال الشافعى شخصية منصور الذى يدخل السجن في إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية حربى، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور الأحداث، يلتقى المسجونان منصور وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة الأولى.

 فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى ومنة فضالى وايهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى و ايمى اسلام مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة.


يذكر أن منة فضالى شاركت كضيفة شرف فى مسلسل "لما كنا صغيرين" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وهو بطولة ريهام حجاج وخالد النبوى ومحمود حميدة ونسرين أمين وهانى عادل ونبيل عيسى ومحمود حجازى وكريم قاسم وأشرف زكى وهلا السعيد وعماد رشاد وعبير منير وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.


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