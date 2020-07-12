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فيديو جراف

فيديو جراف.. التفاصيل الكاملة لمشروع الأسمرات 3

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:01 م
الأسمرات 3
الأسمرات 3
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منار شعبان
أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي  اهتماما غير مسبوق  بملف العشوائيات بعد عقود من التجاهل، وقرر تطوير جميع المناطق العشوائية لتوفير حياة كريمة لمواطنيها وتطوير المشهد الحضاري خاصة في العاصمة القاهرة. 

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تم افتتاح 7 مشروعات ونقل المواطنين إلى وحدات سكنية حضارية مجهزة مفروشة بالكامل داخلها دون أن يتحمل المواطن أي تكلفة مالية وبإيجار شهري 350 جنيها، وجميع المشروعات بها مراكز شبابية وصحية وخدمات ومدارس ومساجد وكنائس، علاوة على  إنشاء عدد من المصانع في حي الأسمرات يعمل بها الأهالي.

واخيرل افتتح السيسي مشروع الاسمرات 3  بعد تسكين مشروع الاسمرات 1 و2 بالكامل في حوالي 11 الف وحدة سكنية .

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول مشروع الاسمرات 3 من خلال الفيديوجراف التالي.
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