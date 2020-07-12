فيديو جراف.. التفاصيل الكاملة لمشروع الأسمرات 3

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تم افتتاح 7 مشروعات ونقل المواطنين إلى وحدات سكنية حضارية مجهزة مفروشة بالكامل داخلها دون أن يتحمل المواطن أي تكلفة مالية وبإيجار شهري 350 جنيها، وجميع المشروعات بها مراكز شبابية وصحية وخدمات ومدارس ومساجد وكنائس، علاوة على إنشاء عدد من المصانع في حي الأسمرات يعمل بها الأهالي.





واخيرل افتتح السيسي مشروع الاسمرات 3 بعد تسكين مشروع الاسمرات 1 و2 بالكامل في حوالي 11 الف وحدة سكنية .





ونستعرض المزيد من التفاصيل حول مشروع الاسمرات 3 من خلال الفيديوجراف التالي.