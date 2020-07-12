الدوري الإنجليزي.. تشكيل ارسنال لمباراة ديربي شمال لندن أمام توتنهام





وجاء تشكيل ارسنال كالآتي:





في حراسة المرمى: مارتينيز





خط الدفاع: شكوردان موستافي - ديفيد لويز - كولاسينتش





خط الوسط: هيكتور بيليرين - جرانيت تشاكا - داني سيبايوس - تيرني





خط الهجوم: نيوكالاس بيبي - أوباميانج - ألكسندر لاكازيت





وتنطلق المباراة في الخامسة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب توتنهام الجديد.





ويحتل نادي ارسنال المركز الثامن برصيد 50 نقطة، فيما يحتل توتنهام المركز العاشر برصيد 49 نقطة.

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي ارسنال، تشكيل فريقه وذلك لملاقاة نظيره نادي توتنهام هوتسبير في ديربي شمال لندن، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.