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سيارات

لأول مرة .. كيا كادينزا 2023 تظهر أثناء اختبارها .. صور

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:32 م
صدى البلد
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كريم عاطف

ظهرت مؤخرا عدد من الصور التجسسية للسيارة كيا كادينزا 2023 الجيل الثالث أثناء اختبارها ، لتعلن عن عدد من تفاصيل السيارة الجديدة مثل الشبك الأمامي الجديد، والذي يحمل الاسم الرمزي GL3 داخل الشركة.

وحصلت السيارة كيا كادينزا 2023 على شبك أكبر بكثير من الشبك الحالي، ولكن شركة كيا لم تفصح حتى الآن عن أى تفاصيل عن هذه السيارة الجديدة سوى الذي استنتج من الصور التجسسية ، في حين لا تُعرف بعض التفاصيل بعد مثل شكل المصابيح الأمامية والخلفية، كما يمكننا ملاحظة المرايا الجانبية الجديدة المتصلة بالأبواب.

وكان قد حصل الجيل الحالي من كادينزا والذي تم الكشف عنه في يناير 2016 على نسخة فيس ليفت في يونيو من العام الماضي، بتصميم راق ومواصفات مميزة،

وكانت قد اعلنت شركة كيا انه تخطط لخفض عمر الجيل الحالي الذي كان 5-6 سنوات ليصبح 4-5 سنوات فقط، لذا من المتوقع أن يتم إصدار الجيل الثالث في النصف الأول من العام المقبل.

وانخفضت مبيعات كادينزا بشكل كبير بسبب الأزمة العالمية بعد انتشار فيروس كورونا، حيث باعت 3,863 نسخة فقط في سوقها المحلي في مارس الماضي.

لأول مرة .. كيا كادينزا 2023 تظهر أثناء اختبارها .. صور
لأول مرة .. كيا كادينزا 2023 تظهر أثناء اختبارها .. صور
لأول مرة .. كيا كادينزا 2023 تظهر أثناء اختبارها .. صور
لأول مرة .. كيا كادينزا 2023 تظهر أثناء اختبارها .. صور
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