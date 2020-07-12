أي إجراء في مصلحة الشعب هنعمله.. 20 رسالة مهمة للرئيس في افتتاح الأسمرات 3

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددًا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة اسكان الاسمرات وهي " الاسمرات ٣ " والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث."





ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و 176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.





وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسى خلال الافتتاح كالتالى:





- تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ..سبب قدرة مصر على الصمود خلال المرحلة الصعبة

- لولا تحمل المصريين تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى كان هيبقى موقفنا صعب

- أي اجراء هدفه مصلحة الدولة والشعب هانعمله..و مش هدفنا إننا ننكد على الناس

- لن نصمت على النمو العشوائي وأخذ أراضي الدولة دون وجه حق

- حجم المخاطر ضخم على الدولة المصرية

- تكلفة تحويل مليون سيارة من البنزين إلى الغاز الطبيعي في مبادرة إحلال المركبات المتقادمة يبلغ 8 مليارات جنيه

- تقنين سير وتراخيص السيارات من حق الدولة

- عمل تسهيلات على القروض من أجل إقبال المواطنين على المباردة وتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي

- كل مواطن في مصر هايطلب شقة هانديها له

- الشقة بتتكلف علينا ٦٠٠ الف جنيه بدون ثمن الارض ونعطيها للمواطن مدعومة

-اللي بيعيش هنا ابني وبنتي واهلي وهاعملهم أحلى حاجة في الدنيا

- يا دكتور معيط أنت بتخاف على الفلوس أوي، خلي قلبكم جامد وساعدوا الناس

- المبادرات التي تطلقها الدولة لن تمس فقط محدودي الدخل وتشمل الطبقة المتوسطة

- الدولة لن تتهاون فى عدم تنفيذ اشتراطات رخصة البناء

- تنفيذ كابلات أرضية بتكلفة 750 مليون جنيه

- أى مبانى تنفذها الدولة سواء إسكان اجتماعى أو متوسط يتم تجهيز المنطقة بجوارها بشكل كامل

- هناك من يحصل على رخصة بجراج وبعد ذلك لا يتم استخدامه كجراج.. والكلام ده مش هيكون تانى

- الجراح اللى مش هيشتغل هناخده

- مزودناش شقة فى مصر الجديدة ومدينة نصر احنا حاولنا نحسن حياة الناس.. خلال الـ 6 سنوات

- أنفقنا 280 مليار جنيه فى 6 سنوات تقريبا 50 مليار فى السنة علشان نحسن حياة الناس فى القاهرة

- وقف تراخيص البناء أمن قومى ومصلحة وطنية

- مراجعة المناطق التي بها مواقف سيارات وخاصة بالقاهرة والإسكندرية وتطويرها

- أشكر البنوك وصندوق تحيا مصر لمساهماتهم فى مشروعات الإسكان