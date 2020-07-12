بشرة قمحية ورموش كحيلة.. صور تكشف عن جمال وجاذبية ملامح روبي

تصدرت الفنانة روبي مؤشرات البحث جوجل، فيسبوك، تويتر، وإنستجرام، بعدما نشرت صورة لها بالمايو على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور إنستجرام.
تتميز الفنانة روبي منذ ظهورها الأول على الشاشة بملامحها الشرقية، مثل البشرة القمحية، مع الحواجب والرموش السوداء الكحيلة التي تبرز جمال ملامحها.
كما تحرص روبي دائما على الظهور بقصات شعر تكشف عن جمال ملامحها كالقصير الذي ظهرت به مؤخرا.
روبي واحدة من الفنانات اللاتي تتصدر دائما المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، فهي حلم للكثير من الشباب، بسبب ملامحها المصرية الشرقية من الدرجة الأولى، ولون شعرها وبشرتها، وقوامها الممشوق، حيث لقبها الكثيرون بـ بنت النيل.
اقرأ ايضًا|
وإليكم صور تبرز جمال ملامح روبي الشرقية ..