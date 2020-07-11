أخبار الفن | صور المتحرشين بـ رانيا يوسف.. روبي بـ الكاش مايوه.. وفاة مي مسحال

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





حرصت الفنانة روبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام ، بصورة جديدة لها خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية.



أعلنت أسرة المنتجة والكاتبة مي مسحال عن تفاصيل جنازتها، إذ ينتظر خروج الجثمان من منزلها، وذلك في العاشرة صباحًا ليتم الصلاة عليها في مسجد صغير أسفل البيت ليتم دفنها بعد ذلك في طريق الواحات.





نشرت الفنانة رانيا يوسف، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، احتوت على صور، قالت إنها لأشخاص تحرشوا لفظيًا بها.





أجرت الفنانة رانيا يوسف، مداخلة هاتفية عبر برنامج الحكاية على قناة mbc مصر الفضائية، مع الإعلامي عمرو أديب، للكشف عن ملابسات التحرش اللفظي بها، من خلال رسائل وتعليقات عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.



