AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن | صور المتحرشين بـ رانيا يوسف.. روبي بـ الكاش مايوه.. وفاة مي مسحال

السبت 11/يوليه/2020 - 12:50 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
Advertisements
سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

حرصت الفنانة روبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام ، بصورة جديدة لها خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية.

أعلنت أسرة المنتجة والكاتبة مي مسحال عن تفاصيل جنازتها، إذ ينتظر خروج الجثمان من منزلها، وذلك في العاشرة صباحًا ليتم الصلاة عليها في مسجد صغير أسفل البيت ليتم دفنها بعد ذلك في طريق الواحات. 

نشرت الفنانة رانيا يوسف، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، احتوت على صور، قالت إنها لأشخاص تحرشوا لفظيًا بها. 

أجرت الفنانة رانيا يوسف، مداخلة هاتفية عبر برنامج الحكاية على قناة mbc مصر الفضائية، مع الإعلامي عمرو أديب، للكشف عن ملابسات التحرش اللفظي بها، من خلال رسائل وتعليقات عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في أحدث ظهور لها.. رانيا يوسف بإطلالة صيفية مثيرة للجدل

بعد صورتها بـ كاش مايوه .. 10 فساتين عرضت رانيا يوسف للانتقاد

بعد صورتها الجريئة .. 20 إطلالة لـ رانيا يوسف تبرز أنوثتها

افضحى متحرش.. رانيا يوسف تنشر محادثات أشخاص تحرشوا بها لفظيا

كسرن حاجز الصمت.. 3 حكايات مأساوية لـ التحرش بالفنانات .. فيديو صور

بـ كاش مايوه .. روبي تخطف الأنظار بملابس صيفية

ترشيحاتنا

في ثامن أيام اجتماعات سد النهضة .. عقد اجتماعين للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث

مغلق من 20 سنة.. الكاف يعلن موقفه النهائي من أزمة الزمالك ولقب نادي القرن

أخبار الرياضة.. الكاف يعلن موقفه النهائي من تسجيل الزمالك لقب نادي القرن في وزارة التموين.. ساديو ماني يوضح حقيقة أنانية محمد صلاح

اخبار الزمالك | يعلن عن عدد إصابات كورونا.. موعد ظهور الصفقة السوبر.. والكاف يصدم الابيض بشأن نادي القرن

مترين.. أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة بشأن انتشار كورونا عبر الهواء

أمراض الخفافيش أشد خطورة من فيروس كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. جولة داخل مقر إقامة الأمير ويليام وكيت ميدلتون في قصر كنسينجتون

جهاز يصطاد ويقتل فيروس كورونا المستجد في ثوان

دون أدوية.. 3 طرق طبيعية لـ خفض ضربات القلب