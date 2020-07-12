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توك شو

وزير البترول الأسبق يكشف مزايا تحويل السيارات للعمل بالغاز

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:10 م
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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أسامة علي

قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق،  أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، سيساهم فى حماية البيئة وترشيد استهلاك الوقود المستورد منه.

وأضاف كمال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" عبر قناة "صدى البلد"، أن ما يشاع أن تحويل السيارات إلى غاز يضر بمواتير المركبات لا أساس له من الصحة.

 

وأكد وزير البترول الأسبق ، إلى أن عمل السيارات بالغاز يوفر للمواطن حوالى 50% الأموال، كما يوفر أموال الدولة التى يمكن الاستفادة منها فى قطاعات أخرى.

وطالب الرئيس، الحكومة والبنوك بإتاحة ذلك بفائدة مخفضة، مضيفًا أن تحويل مليون مركبة من بنزين لغاز يتكلف 8 مليارات جنيه، ووجه حديثه لوزير المالية قائلًا: "يا وزير المالية إنت بتخاف على الفلوس أوى.. مليون عربية تتحول من بنزين لغاز بتكلف 8 مليارات جنيه.. لو عاوزين الناس تيجى معاكم لازم تنزلوا للناس أكتر من كدا.. طيب ما فائدة صفرية لو أمكن ببرامج محددة". 

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