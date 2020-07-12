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صندوق تحيا مصر: تبرعك وفر حياة كريمة وفرصة عمل لمواطن محتاج ..فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:39 م
صندوق تحيا مصر
صندوق تحيا مصر
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أسامة علي

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق "تحيا مصر"، إن تبرع المواطنين القادرين لصندوق "تحيا مصر" ساهم فى تطوير العشوائيات وتحويلها إلى مناطق حضارية.


وأضاف "مختار"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" عبر قناة "صدى البلد"، أن المساهمة بالتبرع لصندوق "تحيا مصر" تدل على قيام المواطن بوضع يده بيد الدولة.


وتابع "المساهمة فى الصندوق ساعدت من تحويل المواطنين من السكن في مناطق خطوة إلى أماكن آمنة تليق بالشعب".


وأكد المتحدث الرسمى باسم صندوق تحيا مصر، أن التبرع لا يتوقف فقط على توفير السكن الكريم، بل يساهم فى توفير فرص العمل للمواطنين.

 

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