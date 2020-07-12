ارتفاع أعداد المتقدمين للكشف الطبي للترشح لمجلس الشيوخ إلى 36 بالدقهلية

أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، أن اللجنة الطبية المسئولة عن توقيع الكشف الطبي على راغبى الترشح لمجلس الشيوخ بالدقهلية برئاسة الدكتور عادل البغدادى استقبلت حتى مساء اليوم الأحد 36 مرشحًا.



وأضاف أن الكشف الطبي بدأ منذ الأربعاء الماضى ويستمر حتى يوم السبت الموافق 18 يوليو الجاري من الساعة التاسعة صباحا حتى السابعة مساء يوميا.





وأشار إلى أنه تقدم اليوم الأحد فى اليوم الخامس 7 مرشحين ليرتفع العدد خلال الأيام الخمسة إلى 36 من راغبى الترشح.





وأكد وكيل الوزارة أنه يجب على الراغب في إجراء الكشف الطبى إحضار دوسيه أبيض ورقي وصورة بطاقة رقم قومى سارية و⁩ عدد ٦ صور شخصية وفيزا لدفع الرسوم المقررة.



