مؤلف المسلسل: ياسر جلال مستمر في التحضير لـ سيف الله خالد بن الوليد

انتشرت أنباء خلال الأيام الماضية تفيد باعتذار الفنان ياسر جلال عن بطولة مسلسل سيف الله خالد بن الوليد، ولكن اسلام حافظ مؤلف العمل حسم الأمر.



وكتب عبر صفحته بموقع فيس بوك: احنا كأسرة عمل نحب نوضح إن تحضيرات مسلسل سيف الله مستمرة، احنا بنعمل مشروع ضخم وصعب جدًا ومفيش دقيقة ينفع تروح من غير تعب وعرق ومجهود غير عادي.







اقرأ أيضا مازال الجدل مستمرًا.. يوسف الشريف يشعل الخلاف بين الفنانين.. فيديو آلام الظهر.. سميحة أيوب تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

وأضاف: النوع ده من المشاريع بيكون شاق للغايه أثناء تحضيره و يستمر هذا الشقاء حتى آخر مشهد هيتصور فطبيعي ووارد جدًا اثناء الرحلة الشاقة دي أي عنصر من عناصر العمل يتكعبل (أو بمعنى أوضح يحس انه مش قادر ياخد نفسه من كتر الضغوط اللي عليه)، وهنا لازم تلاقي إيد كبيرة صادقة وحاسة بيك ومقدرة مجهودك وتعبك طول الفتره اللي فاتت، تساعدك تقف على حيلك تاني عشان يكمل المشوار، مسلسل سيف الله بطولة ياسر جلال، إخراج رؤوف عبد العزيز". وأضاف: النوع ده من المشاريع بيكون شاق للغايه أثناء تحضيره و يستمر هذا الشقاء حتى آخر مشهد هيتصور فطبيعي ووارد جدًا اثناء الرحلة الشاقة دي أي عنصر من عناصر العمل يتكعبل (أو بمعنى أوضح يحس انه مش قادر ياخد نفسه من كتر الضغوط اللي عليه)، وهنا لازم تلاقي إيد كبيرة صادقة وحاسة بيك ومقدرة مجهودك وتعبك طول الفتره اللي فاتت، تساعدك تقف على حيلك تاني عشان يكمل المشوار، مسلسل سيف الله بطولة ياسر جلال، إخراج رؤوف عبد العزيز".







