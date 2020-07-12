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منوعات

مقتل مغني راب أمريكي شهير بالرصاص في ظروف غامضة

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:44 م
صدى البلد
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احمد شريف

أكدت الشرطة الأمريكية، أن مغني الراب ليل مارلو قتل في سيارته في أتلانتا بولاية جورجيا.


ووفقًا لصحيفة ديلي ستار  كان مغني الراب ، الذي كان اسمه الحقيقي رودولف جونسون ، يبلغ من العمر 27 عامًا فقط.


 أفادت مجلة  TMZ الفنية،  أن الشرطة أكدت أنها عثرت على مغني الراب  ميتًا في سيارته بعد استدعائه إلى موقع حادث سير.


 وقع الحادث على الطريق السريع 285 في وسط مدينة اتلانتا الساعة 2.06 صباحا يوم الاحد.


 واوضحت  السلطات أنها غير متأكدة في الوقت الحالي مما إذا كان ذلك "إطلاق نار من سيارة" أو إذا تم إطلاق النار عليه من قبل شخص كان في السيارة معه ، أو إذا تم إطلاق النار عليه أثناء القيادة قبل تحطم السيارة.


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