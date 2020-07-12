بدون دكتور جلدية.. فيتامين يحل جميع مشاكل البشرة والشعر

سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان فيتامين أ من اهم الفيتامينات التي تعطي البشرة نضارة وتحافظ على رونقها . أكدت أخصائية البشرة والتجميل الدكتورة









وأوضحت أن فيتامين أ له فوائد كثيرة تتمثل في التالي:

♦️ يقلل من ظهور التجاعيد .

♦️ يحمي الجلد من حروق أشعة الشمس الفوق البنفسجية .

♦️ يوحد لون البشرة .

♦️ يحارب ظهور حب الشباب وتشكل البثور .

♦️ يجدد خلايا البشرة ويقلل ظهور الهالات السوداء حول العين .





وأشارت الدكتورة سهام سوقية إلى اعراض نقص فيتامين أ هي:

جفاف بالبشرة ممايؤدي لتشقق الجلد وتقرحات الفم والاكزيما .

جفاف الشعر .

جفاف العين .

تكسر الاظافر .

ظهور الحبوب وبطئ التئام الجروج .

تقل مناعة الجسم وتزداد فرص العدوى والالتهابات.





وأوضحت أن أهم مصادر فيتامين أ تشمل :

_ مشتقات الالبان .

_ زيت السمك .

_ الكبدة .

_ الشوفان .

_ جزر .

_ مشمش.

_ خوج .

_ بروكلي .

_ سبانخ .

_ جرجير .

_ فليفلة