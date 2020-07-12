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مرأة

بدون دكتور جلدية.. فيتامين يحل جميع مشاكل البشرة والشعر

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:18 م
صدى البلد
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ريهام قدري
أكدت أخصائية البشرة والتجميل الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان فيتامين أ من اهم الفيتامينات التي تعطي البشرة نضارة وتحافظ على رونقها .


وأوضحت أن فيتامين أ له فوائد كثيرة تتمثل في التالي: 
♦️ يقلل من ظهور التجاعيد .
♦️ يحمي الجلد من حروق أشعة الشمس الفوق البنفسجية .
♦️ يوحد لون البشرة .
♦️ يحارب ظهور حب الشباب وتشكل البثور .
♦️ يجدد خلايا البشرة ويقلل ظهور الهالات السوداء حول العين .

وأشارت الدكتورة سهام سوقية إلى اعراض نقص فيتامين أ هي:
 جفاف بالبشرة ممايؤدي لتشقق الجلد وتقرحات الفم والاكزيما .
 جفاف الشعر . 
 جفاف العين .
 تكسر الاظافر .
 ظهور الحبوب وبطئ التئام الجروج .
 تقل مناعة الجسم وتزداد فرص العدوى والالتهابات.

وأوضحت أن أهم مصادر فيتامين أ تشمل :
_ مشتقات الالبان .
_ زيت السمك .
_ الكبدة .
_ الشوفان .
_ جزر .
_ مشمش.
_ خوج .
_ بروكلي .
_ سبانخ .
_ جرجير .
_ فليفلة
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