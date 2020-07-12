سهلة وغير مكلفة.. طريقة عمل قوارب البطاطس المحشوة الملونة

وصفة اليوم جديدة وغير مكلفة وسهلة وتستخدمها بلاد شرق اسيا وهي قوارب البطاطس المحشوة الملونة





المقادير: (تصنع 12 قارب)





6 بطاطس متوسطة الحجم

1 كوب دخن منقوع ومطبوخ

1 بصلة صغيرة مفرومة ناعمًا

1/4 كوب فليفلة مفرومة ناعمًا

1/4 كوب فاصوليا مسلوقة

1/4 كوب ذرة على البخار

بعض أوراق الكزبرة الطازجة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملح الصخور حسب الذوق

1-2 ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر

10-12 طماطم كرزية

الأعشاب المجففة تحب إكليل الجبل والأوريجانو (اختياري)

3 مكعبات جبن

طريقة:





1. اغسل البطاطس جيدًا ولا تقشرها.





2. قطع نصفين عموديا وخزهم بشكل جيد مع شوكة.





3. في وعاء صغير ، اخلطي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون والملح الصخري والأعشاب المجففة وبعض رقائق الفلفل الأحمر. غطي جميع أنصاف البطاطس بهذا الخليط بلطف. اتركيهم ليتبلوا لمدة 15-20 دقيقة.





4. بمجرد تتبيلها ، ضعي هذه البطاطس المتبلة على صينية خبز واخبزيها لمدة 40 دقيقة في فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية.





5. وفي الوقت نفسه ، يمكنك البدء بحشوة الدخن ثعلبي.





6. يسخن ملعقة زيت زيتون في مقلاة كبيرة. يضاف البصل والفلفل ويقلى حتى ينضج. سوف يستغرق حوالي 5 دقائق.





7. الآن أضف الذرة المطهية على البخار ، والدخن المطبوخ ، والفاصوليا المسلوقة والتوابل والملح. يطهى لمدة 2-3 دقائق حتى يجف الخليط.





8. بمجرد الانتهاء من ذلك ، أضف عصير الليمون والطماطم الكرز وأوراق الكزبرة. دعه يبرد ويستقر من تلقاء نفسه.





9. عندما تنضج البطاطس ، ترفع من الفرن. بمجرد أن يسهل التعامل معها ، قم بعمل تجويف بدون إخراج اللب. يتم ذلك بالضغط على اللحم بملعقة.





10. الآن ملء هذا التجويف مع حشوة الدخن الثعلب الملونة.





11. صر الجبن فوق كل قارب بطاطس وأعد وضعها في الفرن لشويها عند 200 درجة مئوية لمدة 10 دقائق أو حتى تشكل الجبن شبكة لحفظ الحشوة. تأكد من عدم طهي الجبن أو حرقه.





12. بمجرد الانتهاء من ذلك ، يمكنك دائمًا رش أي من الانخفاضات المفضلة لديك على قوارب البطاطس المشوية والمشوية.





13. تقدم ساخنة.





الفوائد الصحية للدخن والبطاطس





الدخن هو غنية بالألياف الغذائية والبروتينات الصغيرة (فيتامين والمعادن) وقليلة الدهون. يساعد هذا الدخن أيضًا على تنظيم ضغط الدم ، وبالتالي تقليله