جامعة القاهرة: فك الشفرة الوراثية الخاصة بـ فيروس كورونا في مصر.. فيديو

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه تم إصدار خطة استراتيجية كاملة للتعامل مع جائحة كورونا في شهر يناير الماضي في بداية ظهور الفيروس في الصين.





وأضاف الدكتور محمد عثمان الخشت، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن جامعة القاهرة شكلت 5 فرق بحثية يعملون بشكل منفرد وتم دعمهم بـ 40 مليون جنيه للعمل على إيجاد مصل لكورونا.





وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة أصدرت 3 أبحاث خاصة بفيروس كورونا المستجد.





وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، أن جامعة القاهرة لديها فريق بحثي متميز جدا في معهد الأورام ويتعاون مع مركز البحوث الطبية في القوات المسلحة استطاع أن يكشف عن التسلسل الجيني لنوع الفيروس المنتشر في مصر.





وأشار إلى أن فيروس كورونا له أنواع مختلفة وحتى الآن هي ثلاثة أنواع فقط.