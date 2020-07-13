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ثقافة

شاهد أخير.. رواية لـ هوانغ هونغ تشيا عن دار ناشرون

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
صدر حديثًا عن الدار العربية للعلوم "ناشرون" ترجمة عربية من رواية "شاهدٌ أخير.. قصة أول محقق في موقع الجريمة في الصين"، تأليف هوانغ هونغ تشيا وترجمة سامر السَّراج.

"شاهدٌ أخير" رواية من روائع الأدب الصيني الحديث، تجمع بين عالم التحقيقات الجنائية والوقائع التاريخية، وتدور أحداثها في الصين خلال القرن الثالث عشر الميلادي، حين كانت مملكة سونغ على وشك الانهيار نتيجة هجوم البرابرة من جهة والفساد الحكومي من جهة أخرى.

بطل الرواية عالمٌ شاب اسمه سونغ تسه، تم قبوله في الخدمة الإمبراطورية، فكرَّس مهاراته وفطنته للوصول إلى حقيقة العديد من الجرائم المحيرة والغامضة، وحتى تلك التي مضى عليها وقت طويل، من خلال التحقيق في مسرح الجريمة ودراسة الأدلة والاعترافات.

نقرأ في هذه الرواية كيف استطاع سونغ تسه تمييز حالة الانتحار من حالة القتل، وكيف أدرك الفارق بين الإصابة الفعلية والإصابة الناجمة عن المرض، وكيف اكتشف تزييف الجريمة بدماء غير بشرية.
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