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المسماري: ما تتعرض له ليبيا عدوان على حرية وسيادة كل الدول العربية.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:50 م
احمد المسماري
احمد المسماري
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محمد حليم قنديل

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي, إن ما تتعرض له الأراضي الليبية هو عدوان على كل المنطقة العربية والأراضي العربية وليس ليبيا فقط.

وأضاف اللواء أحمد المسماري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "ON E" الفضائية, أن القوات الليبية منذ عام 2014 وهي تقوم بحرب شرسة ضد المليشيات الإرهابية المسلحة.

وتابع المتحدث باسم الجيش الليبي, أن الشعب الليبي قد فوضني الجيش الليبي لكي يخلصهم من الجماعات المسلحة والمليشيات الارهابية.

وأوضح اللواء أحمد المسماري أن العمليات العسكرية وصلت حتي الان غرب مدينة سرت لتطهير الأراضي الليبية من المليشيات الارهابية.

وأشار إلي أن غرفة العمليات الرئيسية للجيش الليبي وضعت كل العمليات العسكرية وتنقل القوات والتحرك تحت بند سري للغاية.

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