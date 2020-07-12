أحمد موسى: فضيحة واعتقالات في كتائب القسام بسبب اكتشاف خلية تعمل لصالح إسرائيل

قال الإعلامى أحمد موسى، أن حركة حماس نفت تعاونها مع المخابرات الإسرائيلية اليوم.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا: أعلنت داخلية غزة القبض على خلية تديرها المخابرات الإسرائيلية، وتناقلت العديد من وسائل الإعلام الخبر.

وأوضح موسى، أن عز الدين بدر مسئول وحدة الضفادع البشرية لكتائب القسام الجناح العسكرى لحماس هرب يوم 10 يوليو، حسب تويته، لافتا إلى أن جرائد أخرى تناقلت خبر آخر هروب أحد قادة حماس لإسرائيل بوثائق سرية عن الحركة، بسبب تجثثه لصالح اسرائيل لمدة 11 عام.

وتابع موسى، ما هى الشائعات والأكاذيب التى نفتها حركة حماس اليوم،حماس هي من أعلنت يوم 2 يوليو القبض على خلية تعمل لحساب جهاز المخابرات الإسرائيلية.

وطالب موسى، حركة حماس بإعلان خلال مؤتمر صحفى أن عز الدين بدر مسئول وحدة الضفادع البشرية لكتائب القسام الجناح العسكرى لحماس لم يهرب وبالتالي بذلك تنفى كل ما سبق.