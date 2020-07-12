وزيرة التجارة والصناعة: مصر لديها اكتفاء ذاتى من الغاز منذ عام 2018

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ، إن تحويل السيارات للعمل بالغاز، يوفر 50% من قيمة الوقود، مشيرة إلى أن الدولة مستعدة من حيث البنية التحتية لذلك، موضحة أن وزارة البترول لديها شبكة من محطات الغاز بمختلف أنحاء الجمهورية، وتابعت:" ووزارة البترول لديها خطة طموحها تعمل عليها الآن تهدف لإنشاء 366 محطة غاز، لتلبية توجه تحويل السيارات كافة للعمل بالغاز الطبيعى".









وأضافت وزيرة التجارة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الغاز منذ عام 2018، مشددة على أن الدولة لا تطلق أية مبادرة إلا إذا كانت مستعدة تمامًا لها، مشددًا على أن الرئيس السيسى حريص على مصلحة المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.





وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أن منظومة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لها بعد الاقتصادى عالى جدًا ويتزامن معه البعد الاجتماعى المتمثل فى توفير وسيلة نقل مناسبة للمواطن، وتابعت:"هذه المنظومة ستوفر للمواطن والدولة".



