AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة التجارة والصناعة: مصر لديها اكتفاء ذاتى من الغاز منذ عام 2018

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:32 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ، إن تحويل السيارات للعمل بالغاز، يوفر 50% من قيمة الوقود، مشيرة إلى أن الدولة مستعدة من حيث البنية التحتية لذلك، موضحة أن وزارة البترول لديها شبكة من محطات الغاز بمختلف أنحاء الجمهورية، وتابعت:" ووزارة البترول  لديها خطة طموحها تعمل عليها الآن تهدف  لإنشاء 366 محطة غاز، لتلبية توجه تحويل السيارات كافة للعمل بالغاز الطبيعى".


وأضافت وزيرة التجارة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الغاز منذ عام 2018، مشددة على أن الدولة لا تطلق أية مبادرة إلا إذا كانت مستعدة تمامًا لها، مشددًا على أن الرئيس السيسى حريص على مصلحة المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أن منظومة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لها بعد الاقتصادى عالى جدًا ويتزامن معه البعد الاجتماعى المتمثل فى توفير وسيلة نقل مناسبة للمواطن، وتابعت:"هذه المنظومة ستوفر للمواطن والدولة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نيفين جامع: تحويل 38400 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بـ 202 مليون جنيه

وزيرة التجارة والصناعة تستعرض مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

وزيرة التجارة : مبادرة إحلال المركبات تخفف العبء عن موازنة الدولة

وزيرة التجارة والصناعة: يمكنك تحويل سيارتك للغاز اختياريا لو لم يمض عليها 20 عاما

نيفين جامع: خطة لإنشاء 366 محطة غاز جديدة لمواكبة تحويل السيارات من البنزين.. فيديو

السيسي يكلف بتحويل السيارات لغاز طبيعي.. جامع: خطة لإنشاء 366 محطة جديدة.. شعبة النقل: بدأنا بالميكروباص والمينى باص.. وتنفيذ إستراتيجية صناعة السيارات قريبا

ترشيحاتنا

عيد الأضحى 2020 .. تعرف على موعد أول أيام العيد

النائب العام: حجز المتهم بمواقعة المدعوة «أمل» كرها ومضاهاة بصمته الوراثية لإثبات نسب البنت

صدمة مدوية قد تحرم الزمالك من إبرام أي صفقات

جرائم آخر الزمان.. ريتاج خرجت لشراء عصير قصب فشنقتها حنين مدمنة فيديوهات العنف.. صور

من 8 لـ 12 ألف جنيه.. نيفين جامع: تقسيط قيمة تحويل السيارات للغاز الطبيعي على 5 سنوات

لليوم الرابع تراجع كبير.. الصحة: تسجيل 912 إصابة جديدة بـ كورونا.. و89 وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورتها الجريئة.. 10 إطلالات لـ روبى تبرز أنوثتها

تلف الكبد والمخ.. ٧ مخاطر لـ دايت الكيتو احذرها

أبرزها الأفوكادو.. 4 فواكه لحرق الدهون وإنقاص الوزن