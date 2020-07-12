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رياضة

4 أهداف.. تعادل إيجابي حتى الدقيقة 75 دقيقة بين نابولي وإي سي ميلان في الدوري الإيطالي

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:33 م
صدى البلد
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عمر سلامة
مرت 75 دقيقة من مباراة نابولي و إي سي ميلان ومازال التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مستمرا في المواجهة التي تجمعهما ضمن الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

تقدم إيس سي ميلان في المباراة عن طريق هيرنانديز في الدقيقة 20 بعد هجمة مميزة للروسونيري وصلت فيها الكرة لأنتي ريبيتش داخل منطقة الجزاء ليُهديها لهيرنانديز الذي سددها بيسراه بشكلٍ رائع في مرمى أوسبينا.

وتعادل نابولي من ركلة حرة على يمين منطقة جزاء ميلان، نفذها لورينزو إنسيني بتمريرة طولية إلى داخل المنطقة حيث تحولت بشكل مباشر تجاه مرمى الحارس جيانلويجي دوناروما الذي أخطأ الكرة بشكل غريب لترتد من بين قفازاته وتجد متابعة لجيوفاني دي لورينزو بتسديدة سهلة وضعت الكرة داخل الشباك الخالية  في الدقيق 35.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء فى وجه ماريو ريو لاعب نابولي نتيجة عرقلة متعمدة لإسماعيل بن ناصر لاعب ميلان في وسط الملعب.

واستحوذ نابولي على مجريات الشوط الأول بنسبة 55% دون خطورة كبيرة على مرمى ميلان.

في الشوط الثاني تقدم نابولي وأحرز الهدف الثاني من هجمة منظمة على الجبهة اليمنى أنهاها خوسيه كاييخون بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها درايس ميرتينس بتسديدة مباشرة مرت من بين قدمي الحارس جيانلويجي دوناروما وسكنت الشباك في الدقيقة 60.

وواصل إي سي ميلان ضغطه مرة أخرى ليحرز هدف التعادل بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق فرانك كيسي بتسديدة أرضية قوية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى عكس توقع الحارس ديفيد أوسبينا الذي إرتمى في الزاوية العكسية في الدقيقة 74.

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