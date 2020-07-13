AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وائل الساعي: عودة العمل بديوان عام وزارة الصحة والجهات التابعة لها

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:18 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
اصدر اللواء وائل رفعت الساعي، مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، الأمر الإداري رقم ١ لسنة ٢٠٢٠، بعودة جميع العاملين بديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها في أماكن العمل المخصص لهم في أوقات العمل الرسمية بكامل القوة. 

ونص القرار على قيام رؤساء القطاعات والإدارات المركزية ومديري العموم التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتي تكفل سلامة العاملين من الأصابة بفيروس كورونا المستجد ، ومنها ضرورة ارتداء الكمامات. 

كما شمل القرار على منح العاملين المصابين بفيروس كورونا إجازة إستثنائية بموجب كتاب من اللجنة الطبية بالتأمين الصحي التابع لها العاملين. 

وأقر القرار للسلطة المختصة مباشرة اختصاصها في تقييم أوضاع العاملين لديهم ظروف خاصة بما يتلائم مع طبيعة عملهم بما لا يؤثر علي كفاءة سير العمل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 350 جنيها فاتورة عمل اليوم الواحد لكل طبيب بمستشفيات العزل

بعد تمديد العمل بها..تعرف على نصوص قرارات مجلس الوزراء حول إجراءات مواجهة كورونا

نعيش وضعًا استثنائيًا.. 7 قرارات لمحافظ الشرقية للتعامل مع أزمة كورونا

بما لا يقل عن 50% .. محافظ البحيرة يحدد الفئات المستثناة من العودة للعمل بالقطاعات الخدمية

باتخاذ كافة التدابير الوقائية.. وزير القوى العاملة: انتظام العمل بالوزارة والجهات التابعة لها

يبدأ تطبيقها غدا.. وزيرة التجارة تصدر تعليمات لضمان سير العمل بالوزارة لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

لا يمكن أقول كده على الخطيب.. مرتضى منصور متبرئا من الفيديو المسرب

عصابة «بالغش اتجمعنا».. إحالة 3 طلاب جامعيين سربوا امتحانات الثانوية العامة للمحاكمة

الرئيس السيسي: لن ترخص السيارات الجديدة إلا بالغاز.. ويوجه رسالة هامة لوزير المالية

مصر كبيرة أوي.. رسالة مؤلمة من ابنة الخطيب تعليقا على الفيديو المسرب

الأهلي يوجه نداء للدولة بسبب إهانة مرتضى منصور لمئة مليون مصري

ارتفاع عدد المتعافين بمستشفى عزل إسنا إلى 957 حالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للنصب منه.. 10 صور لـ هيفاء وهبي مع مدير أعمالها السابق

بعد صورتها الجريئة.. 10 إطلالات لـ روبى تبرز أنوثتها

تلف الكبد والمخ.. ٧ مخاطر لـ دايت الكيتو احذرها