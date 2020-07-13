وائل الساعي: عودة العمل بديوان عام وزارة الصحة والجهات التابعة لها

اصدر اللواء وائل رفعت الساعي، مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، الأمر الإداري رقم ١ لسنة ٢٠٢٠، بعودة جميع العاملين بديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها في أماكن العمل المخصص لهم في أوقات العمل الرسمية بكامل القوة.





ونص القرار على قيام رؤساء القطاعات والإدارات المركزية ومديري العموم التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتي تكفل سلامة العاملين من الأصابة بفيروس كورونا المستجد ، ومنها ضرورة ارتداء الكمامات.





كما شمل القرار على منح العاملين المصابين بفيروس كورونا إجازة إستثنائية بموجب كتاب من اللجنة الطبية بالتأمين الصحي التابع لها العاملين.



