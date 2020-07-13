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سيارات

كيف هرب المدير التنفيذي لشركة نيسان من اليابان؟

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أكد "كارلوس غصن"، المدير التنفيذي السابق لشركة "نيسان" للسيارات، أنه يساعد كل من وقف إلى جانبه، على الرغم من امتناعه عن ذكر أشخاص وُجهت إليهم اتهامات بمساعدته على الهرب من اليابان. 

وتم اعتقال "غصن"، في 2018 بتهمة عدم الإبلاغ عن دخله واستغلال أموال الشركة في أغراض شخصية، وهي اتهامات نفاها عند التحقيق معه.

واستطاع "غصن"، الهرب في أواخر ديسمبر قبل محاكمته والتحفظ المنزلي عليه في اليابان، حيث كان ينتظر المحاكمة وفرّ إلى بيروت مسقط رأسه.

وفي السياق نفسه، طالبت اليابان، الولايات المتحدة بتسليمها مايكل تايلور، الضابط السابق في القوات الخاصة بالجيش الأمريكي، وابنه بيتر اللذين ساهما في هرب "كارلوس غصن".

وأكد "غصن"، أن اليابان لم ترسل بعد ملف قضيته إلى لبنان مثلما طلبت الحكومة اللبنانية، مضيفا أنه مرت 6 أشهر ولكنهم لم يرسلوا الملف.

وفي وقت لاحق، قال كارلوس غصن، إنه أعد الخطة الكاملة لهروبه ولكنه كان يحتاج إلى معلومات ومساعدات من أشخاص ليس مستعدًا لتعريضهم للخطر بالحديث عن هذه المسألة.

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