جندي كوماندوز سابق وابنه.. اعتقال شخصين ساهما في تهريب كارلوس غصن

ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن السلطات الأمريكية اعتقلت أمس جنديًا سابقًا بالقوات الخاصة الأمريكية وابنه، بتهمة مساعدة الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن على الهروب من اليابان.





وأوضحت القناة أن السلطات اليابانية اتهمت جندي القوات الخاصة الأمريكي السابق مايكل تايلور (59 عامًا) وابنه بيتر تايلور (27 عامًا) بمساعدة غصن على الهروب من اليابان إلى لبنان العام الماضي، على خلفية اتهامه بارتكاب مخالفات مالية.





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واعتقلت السلطات الأمريكية تايلور وابنه في مدينة هارفارد بولاية ماساشوستس الأمريكية بعد إصدار السلطات اليابانية مذكرة اعتقال بحقهما وبناء على طلبها، كما أصدرت اليابان مذكرة اعتقال بحق شخص ثالث يُدعى جورج أنطوان زايك بتهمة مساعدته في تهريب غصن أيضًا.





وذكرت سلطات الادعاء اليابانية إن بيتر تايلور وصل إلى اليابان قبل يوم واحد من هروب كارلوس غصن، بينما وصل الجندي السابق مايكل تايلور وزايك يوم الهروب، واصطحبا معهما صناديق سوداء كبيرة الحجم مخصصة لحمل آلات موسيقية.





والتقى الثلاثة بكارلوس غصن، الذي يُعتقد أنه هرب مختبئًا داخل أحد صناديق الآلات الموسيقية العملاقة بعدما دخل غرفة فندق مع مايكل تايلور وزايك.





وتم نقل الصندوق بعد ذلك إلى مطار وشحنه على متن طائرة خاصة اتجهت إلى تركيا، ليظهر غصن بعد ذلك بيومين في العاصمة اللبنانية بيروت معلنًا وصوله إليها.





وقال مساعد وزير العدل الأمريكي ستيفن هاسينك إن اليابان تعتزم المطالبة رسميا بتسليم مايكل وبيتر تايلور في أسرع وقت، لكن محاميهما بول كيلي، قال إنه من المتوقع أن يطعنا في أي طلب للتسليم.