بسبب كورونا.. وقف إنتاج نيسان 370Z وGT-R لخفض التكاليف

أعلنت شركة نيسان استعدادها للاعلان عن خطة لخفض التكاليف بقيمة 2.8 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت صناعة السيارات حول العالم بسبب الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .





وأشارت تقارير سابقة إلى أن خطة شركة نيسان تشتمل على القضاء على داتسون وزيادة التركيز على انفينيتي، ويبدو أن هناك عددا من الموديلات التي سيتم إيقافها بأوروبا، وستقوم نيسان بتجديد عملياتها في أوروبا للتركيز على سيارات الكروس أوفر والسيارات التجارية.





وتعتمد شركة نيسان بشكل كبير خلال الفترة المقبلة على رينو، ويقال إنها ستشارك المنتجات مع شركة صناعة السيارات الفرنسية، ولسوء الحظ، قد يتسبب البرنامج في تسريح آلاف العمال، حيث يبدو أن مصنع نيسان في برشلونة قد يتم إغلاقه، ولكن لا شيء رسمي حتى الآن.





وينتج مصنع برشلونة حاليًا "نافارا" و"رينو ألاسكان"، وتقول تقارير رويترز إن حوالي 3,000 شخص قد يكونون عاطلين عن العمل، ومن المتوقع أن يتضرر مصنع نيسان بسندرلاند في المملكة المتحدة، ولكن وفقًا للتقارير، لن يتم إغلاق المصنع نهائيًا، وبدلًا من ذلك، سيتحول إلى مركز رئيسي لبناء سيارات الاس يو في.





وستدعو خطة خفض التكاليف على الأرجح بتقليص تشكيلة نيسان بأوروبا، ومن المتوقع إيقاف نافارا و370Z وGT-R، وعلى الرغم من ذلك، فمن المحتمل أن تبقى كل من جوك واكستريل على قيد الحياة، وللمساعدة في ملء تشكيلة الشركة .





ومن المقرر أن تطلق كروس أوفر كهربائية التي تمت معاينتها بواسطة اريا الاختبارية، وسيكون هناك أيضًا شاحنات تجارية وسيارات مدن من رينور ، وفى النهاية فقد قررت التركيز على أسواق أكبر وأكثر ربحية مثل الصين والولايات المتحدة.