AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بسبب كورونا.. وقف إنتاج نيسان 370Z وGT-R لخفض التكاليف

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:03 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

أعلنت شركة نيسان استعدادها للاعلان عن خطة لخفض التكاليف بقيمة 2.8 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت صناعة السيارات حول العالم بسبب الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .


وأشارت تقارير سابقة إلى أن خطة شركة نيسان تشتمل على القضاء على داتسون وزيادة التركيز على انفينيتي، ويبدو أن هناك عددا من الموديلات التي سيتم إيقافها بأوروبا، وستقوم نيسان بتجديد عملياتها في أوروبا للتركيز على سيارات الكروس أوفر والسيارات التجارية.


وتعتمد شركة نيسان بشكل كبير خلال الفترة المقبلة على رينو، ويقال إنها ستشارك المنتجات مع شركة صناعة السيارات الفرنسية، ولسوء الحظ، قد يتسبب البرنامج في تسريح آلاف العمال، حيث يبدو أن مصنع نيسان في برشلونة قد يتم إغلاقه، ولكن لا شيء رسمي حتى الآن.


وينتج مصنع برشلونة حاليًا "نافارا" و"رينو ألاسكان"، وتقول تقارير رويترز إن حوالي 3,000 شخص قد يكونون عاطلين عن العمل، ومن المتوقع أن يتضرر مصنع نيسان بسندرلاند في المملكة المتحدة، ولكن وفقًا للتقارير، لن يتم إغلاق المصنع نهائيًا، وبدلًا من ذلك، سيتحول إلى مركز رئيسي لبناء سيارات الاس يو في.


وستدعو خطة خفض التكاليف على الأرجح بتقليص تشكيلة نيسان بأوروبا، ومن المتوقع إيقاف نافارا و370Z وGT-R، وعلى الرغم من ذلك، فمن المحتمل أن تبقى كل من جوك واكستريل على قيد الحياة، وللمساعدة في ملء تشكيلة الشركة .


ومن المقرر أن تطلق كروس أوفر كهربائية التي تمت معاينتها بواسطة اريا الاختبارية، وسيكون هناك أيضًا شاحنات تجارية وسيارات مدن من رينور ، وفى النهاية فقد قررت التركيز على أسواق أكبر وأكثر ربحية مثل الصين والولايات المتحدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يوقف صناعة السيارات في أوروبا

لأول مرة.. نيسان قشقاي 2021 تظهر بوضوح.. صور

نيسان تعيّن رئيسًا جديدًا لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند

نيسان تكشف عن سيارتها الجديدة كلياً بخاصية الركن الذاتي

عودة العمل الجزئي بمصانع هيونداى ورينو في أوروبا

تعرف على شكل نيسان إكس تريل 2021 الجديدة كليا .. صور

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 720 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

نائب وزير التعليم: كورونا تسبب في وفاة 4 معلمين حتى الآن بالجيزة والمطرية

وزير التعليم لـ صدى البلد: نتيجة الأبحاث ليست بالدرجات.. و100 / 100 تعني مقبولا

أخبار التوك شو.. إصابة شقيق نجيب ساويرس بـ كورونا.. أحمد موسى عن ارتفاع الإصابات: الأعداد هتزيد تاني

خالد المحجوب: كلمة الرئيس السيسي أثلجت قلوب الليبيين

دعاء صلاة التهجد ليلة القدر 27 رمضان .. ردده وترقب معجزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد

سحور يقوي المناعة .. بيض تركي وبطاطس بالخضرة مع السلطة اليونانية

كيا تنفى وقف ستينجر وتحدث موديل 2021 .. صور