ياسمين صبري تتصدر تريند تويتر

وكان رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة قد نشر مؤخرًا صورة جديدة تجمعه بزوجته الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور إنستجرام ، بعد انتشار خبر طلاقهما على السوشيال ميديا.





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بينما كانت آخر أعمال ياسمين صبري، مسلسل "فرصة تانية" والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، برفقة عدد من النجوم كان من بينهم الفنان أحمد مجدي، وآيتن عامر، وهبة مجدي، ومحمد دياب.