AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وفاة فنان عراقي شهير بفيروس كورونا.. تفاصيل

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:36 ص
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
توفي الفنان العراقي مهدي الحسيني، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد وقت قصير من إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك إثر تدهور حالته الصحية نتيجة لنقص الأكسجين بالدم.

بينما أكد الإعلامي العراقي علي الخالدي، خبر الوفاه، حيث نشر صورة مهدي الحسيني، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وعلق عليها قائلًا :" إنتقل الى رحمة الله الفنان مهدي الحسيني بعد اصابته بفيروس كورونا #الفاتحة".

يذكر أن الفنانة العراقية آلاء حسين، كانت قد أعلنت عبر حسابها على "إنستجرام"، نقل الفنان الحسيني إلى مستشفى ابن النفيس بسبب الانخفاض الحاد بالأوكسجين نتيجة إصابته بالفيروس، وذلك قبل ساعات من وفاته.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة دينا حويدق مذيعة CBC بفيروس كورونا

بعد إصابتها بـ كورونا.. 10 إطلالات لـ دينا حويدق مذيعة CBC

النتيجة سلبية.. نجاة الإعلامية مها الصغير زوجة أحمد السقا من فخ فيروس كورونا

أشرف زكي عن حالة رجاء الجداوي الصحية: ادعوا لها

ماجد المصري يطلب من متابعيه الدعاء للراحلة رجاء الجداوي

ربنا يرحمها ويصبر بنتها.. أحمد زاهر ينعى الفنانة رجاء الجداوي

ترشيحاتنا

شيزوفرينيا أردوغان.. الرئيس التركي ينقل المرتزقة إلى ليبيا ثم يطالب بطردهم

عيد الأضحى 2020 .. تعرف على موعد أول أيام العيد

بعد توجيه الرئيس.. 4 سيارات تختفي من الشارع نهائيا وفقا لمشروع قانون المرور الجديد

تتنبأ بالخطر وأبوابها من طبقات عازلة.. مواصفات سيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

تفاصيل 10 ساعات لعملية إطفاء حريق سوق توشكى.. وماس كهربائي سبب الشرارة الأولى

أجلس معه كثيرا ولم يتكلم بإساءة مطلقا عن الأهلي.. مذيع برنامج «زملكاوي» مدافعا عن مرتضى منصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتنبأ بالخطر وأبوابها من طبقات عازلة.. مواصفات سيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

بعد تعرضها للنصب منه.. 10 صور لـ هيفاء وهبي مع مدير أعمالها السابق

بعد صورتها الجريئة.. 10 إطلالات لـ روبى تبرز أنوثتها