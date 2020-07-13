وفاة فنان عراقي شهير بفيروس كورونا.. تفاصيل

توفي الفنان العراقي مهدي الحسيني، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد وقت قصير من إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك إثر تدهور حالته الصحية نتيجة لنقص الأكسجين بالدم.





بينما أكد الإعلامي العراقي علي الخالدي، خبر الوفاه، حيث نشر صورة مهدي الحسيني، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وعلق عليها قائلًا :" إ نتقل الى رحمة الله الفنان مهدي الحسيني بعد اصابته بفيروس كورونا #الفاتحة".





يذكر أن الفنانة العراقية آلاء حسين، كانت قد أعلنت عبر حسابها على "إنستجرام"، نقل الفنان الحسيني إلى مستشفى ابن النفيس بسبب الانخفاض الحاد بالأوكسجين نتيجة إصابته بالفيروس، وذلك قبل ساعات من وفاته.







