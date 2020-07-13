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توك شو

بعد توجيهات السيسي.. وزيرة التجارة والصناعة توضح شروط ترخيص السيارات الجديدة.. فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:36 ص
نيفين جامع، وزيرة
نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة
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اسراء صبري
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مشروع إحلال السيارات يعد من ضمن مبادرات تحفيز الاستهلاك ودعم الصناعة الوطنية، متابعه: بالتنسيق مع وزارة الداخلية بدأنا في عمل حصر للسيارات.

وأوضحت "جامع" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن السيارات لها نوعين منها المتقادمة التي يتجاوز عمرها الـ 20عام، والأخري سيارات لم تتجاوز الـ 20عام ولكن تستخدم البنزين، لافتة إلى أنه تم إطلاق برنامج خاص للسيارات التي تعمل بالبنزين، وذلك من أجل تحويلها لاستخدام الغاز.

وأضافت، أن تحويل السيارات له شق اجتماعي وآخر اقتصادي، معقبه: الاقتصادي هو توفير50% من تكلفه الوقود المستخدم، متابعه: مبلغ عملية التحويل تتراوح من 8 آلاف إلى 12 ألف، وفقا لنوع كل سيارة، وسواء كانت أجرة أو ملاكي أو ميكروباص.

وأشارت إلى أن هذا التحويل بيتم من خلال أي مركز تابع لوزارة البترول بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، وفيما يخص السيارات المتقادمة، هناك عملية إحلال لها.

ولفتت إلى أن المبادرة تهدف إلى استخدام الغاز كنوع من الوقود المتوافر، كما أنه يعتبر من الوقود النظيف للبيئة، مشددة بنحاول أن نرفع المواطن ومستوى معيشته من خلال توفير سيارات مناسبة وحديثة.

وأكدت أن الرئيس شدد على أن تكون معظم السيارات الجديدة تقبل التموين بالوقود المزدوج وهما البنزين والغاز.
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