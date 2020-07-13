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أخبار العالم

تحتل المركز الرابع.. المكسيك تتخطى إيطاليا في أعداد وفيات كورونا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:49 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت وكالة فرانس برس، عن تخطي المكسيك، لإيطاليا في تعداد وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" حول العالم، حيث احتلت المركز الرابع. 

وقالت السلطات في المكسيك، اليوم الإثنين  إنها سجلت إجمالي إصابات كورونا في البلاد 299 ألف و750 إصابة، إلى جانب تسجيل 35 ألف و6 وفاة. 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، تسجيل ارتفاع قياسي للإصابات بفيروس كورونا في العالم، وتم رصد نحو 230 ألف حالة جديدة.

ونشرت المنظمة يوم الخميس الماضي، تحديثا للتوجيهات بشأن انتقال فيروس كورونا أقر ببعض التقارير عن انتقال العدوى عبر الهواء، لكنه لم يصل إلى حد تأكيد أنه ينتشر عبر الهواء، وهو وسيلة انتقال لا يمكن منعها من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي المنتشرة حاليا في أنحاء العالم.

وقالت "ماريا فان كيرخوف"، الخبيرة الفنية المختصة بفيروس كورونا في المنظمة، إن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد عبر الهواء كان دوما مبعث قلق، لكن الرذاذ هو الوسيلة الأكثر شيوعا للعدوى على ما يبدو.
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