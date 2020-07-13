أصعب اختبار.. إيمي طلعت زكريا تسترجع ذكرياتها مع والدها

استرجعت الفنانة ايمي طلعت زكريا، ذكرياتها مع والدها الفنان الراحل طلعت زكريا والذي قدم العديد من الاعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد.

ونشرت ايمي صورة لها مع والدها وعلقت عليها قائلة "وفاة أبى كانت ومازالت أصعب إختبار مررت به ربنا يرحمك يابابا انت وامواتنا جميعا #بنت_ابوها".

يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.

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