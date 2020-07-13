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فن

بصورة كوميدية.. مريهان حسين تهنئ أحمد صلاح حسني بعيد ميلاده

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:14 ص
مريهان حسين واحمد
مريهان حسين واحمد صلاح حسني
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ميرنا محمود
هنأت النجمة مريهان حسين، الفنان أحمد صلاح حسنى بعيد ميلاده عبر خاصية "الاستورى" بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وقامت مريهان حسين بنشر صور لها برفقة صلاح وكتبت معلقة "كل سنة وانت طيب ياسوني".

وجاء رد أحمد صلاح حسني: "شبي يا شابة عشان تطولي حبة".

 وكان آخر أعمال ميريهان حسين مسلسل "ختم النمر"، الذي حقق نجاحا كبيرا من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى.

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المسلسل بطولة الفنان أحمد صلاح حسنى، الفنانة نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب
بصورة كوميدية.. مريهان حسين تهنئ أحمد صلاح حسني بعيد ميلاده
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