بصورة كوميدية.. مريهان حسين تهنئ أحمد صلاح حسني بعيد ميلاده





وقامت مريهان حسين بنشر صور لها برفقة صلاح وكتبت معلقة "كل سنة وانت طيب ياسوني".





وجاء رد أحمد صلاح حسني: "شبي يا شابة عشان تطولي حبة".





وكان آخر أعمال ميريهان حسين مسلسل "ختم النمر"، الذي حقق نجاحا كبيرا من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى.





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المسلسل بطولة الفنان أحمد صلاح حسنى، الفنانة نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب