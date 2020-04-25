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فن

من جديد.. ميريهان حسين تشعل السوشيال ميديا بتقليد فيفي عبده

السبت 25/أبريل/2020 - 11:11 م
مريهان حسين
مريهان حسين
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محمد بدران
شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ميرهان حسين مرتدية جلابية باللون الابيض، وباروكة شعر أسود طويل وهى تقوم بتقليد فيفى عبده في برنامج تخاريف مع وقال الكيلانى.


وكان أخر أعمال ميريهان حسين مسلسل "ختم النمر"، الذي حقق نجاحا كبيرا من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى.



 المسلسل من نوعية أعمال الـ 45 حلقة ودارت أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى، ولاقي نجاحا كبيرا وقت عرضه.






المسلسل بطولة الفنان أحمد صلاح حسنى، الفنانة نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب 
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#ميرهان_حسين

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