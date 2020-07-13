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فن

من أمام سيارته .. شاهد أحدث ظهور لـ محمد رجب عبر انستجرام

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:51 م
محمد رجب
محمد رجب
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ميرنا محمود
شارك محمد رجب جمهورة بصورة جديدة  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي  انستجرام . 

وظهر محمد رجب في الصورة باطلالة شبابية من امام سيارته  وعلق علي الصورة  قائلا  :صباح الخير

وحازت الصور علي اعجاب متابعيه و جاءت التعليقات كالاتي :
ربنا يحميك ، منور يا نجم ، النجم المحترم 

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يذكر أن آخر مشاركات محمد رجب الدرامية مسلسل "الأخ الكبير"، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول الأخ الأكبر الذي يتولى ويرعى أسرته ويحاول أن يتغلب على المصاعب التي يمر بها.


مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، راندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور، وتدور أحداثه في إطار شعبى.

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