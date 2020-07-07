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فن

بالبدلة.. شاهد أحدث ظهور لـ محمد رجب عبر انستجرام

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:18 ص
صدى البلد
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منار نور
نشر محمد رجب مجموعة من الصور له في أحدث ظهور له عبر حسابه الشخصي انستجرام . 

وظهر محمد رجب في الصورة وهي يرتدي بدلة سوداء ونظارة شمس .



يذكر أن آخر مشاركات محمد رجب الدرامية مسلسل "الأخ الكبير"، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول الأخ الأكبر الذي يتولى ويرعى أسرته ويحاول أن يتغلب على المصاعب التي يمر بها.


مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، راندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور، وتدور أحداثه في إطار شعبى


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