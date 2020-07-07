بالبدلة.. شاهد أحدث ظهور لـ محمد رجب عبر انستجرام

وظهر محمد رجب في الصورة وهي يرتدي بدلة سوداء ونظارة شمس .









يذكر أن آخر مشاركات محمد رجب الدرامية مسلسل "الأخ الكبير"، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول الأخ الأكبر الذي يتولى ويرعى أسرته ويحاول أن يتغلب على المصاعب التي يمر بها.







