10 أطنان مخلفات..هيبكا تقود حملة نظافة بـ قاع بحر مرسى علم|شاهد

نظمت جمعية الحفاظ على البيئة "هيبكا" حملة نظافة تحت قاع البحر بمشاركة عدد من مراكز الغوص من المصريين والأجانب المقيمين في بمرسى علم حيث تم جمع 10 اطنان من حطام القمامة من ميناء مرسى علم.

وأكد هشام مصفى كامل المدير التنفيذى لجمعية الحفاظ على البيئة "هيبكا" انه تم جمع ما يقرب من 9 أطنان من القمامة مثل البلاستيك والإطارات والخشب والمعادن وغيرها من قاع المرسى، فيما قامت مجموعة من عمال هيبكا بعمل حملة نظافة على الشاطئ وتمكنت من جمع حوالي 1 طن من القمامة.

وقدم المدير التنفيذى لهيبكا الشكر لكل المشاكين على الجهود الجماعية في الحفاظ على البيئة وحماية البحر الاحمر وجميع مراكز الغوص المشارك ولجميع المتطوعين من الغواصين والمجتمع المدني على مشاركتهم في هذا الحدث بمجهود عظيم ، و مراكز الغوص المشاركة الذين ساهموا بإمداد المتطوعين بالأدوات و والعمالة اللازمة مثل شمس علم و مرسى شجرة، امبيرور دايفنج، ثري ويل و ايكسترا دايفرز.

وأكد هشام مصطفى كامل أن إن تلك المخلفات من مواد سمية الضرر البيئي الناتج من المخلفات البحرية يتخطى المليارات، فيما يقدر حجم الضرر البيئي من المخلفات البلاستيكية وحدها بحوالي 13 مليون دولار سنويا.