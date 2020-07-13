برلمانى: المركز المصرى الألمانى للوظائف يحقق الهجرة الآمنة ويجب تعميم خدماته





وصف النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن توقيع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور أندرياس كوك مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر العقد التنفيذي لإنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج والذى تصل تكلفته الى ٢ مليون يورو بانه انجاز كبير وتاريخى للوزارة.





وأشاد " أبو جاد " فى بيان له اصدره اليوم بهذا الفكر المستنير من السفيرة نبيلة مكرم خاصة ان المركز يقوم بتوفير النصح والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح لهم في وطنهم، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصاديًا واجتماعيًا. بالإضافة إلى المساهمة في الخفض من أسباب الهجرة غير النظامية عن طريق التوعية بمخاطرها، ومعاونة من يرغب في الحصول على فرص للهجرة خارج مصر من خلال توفير المعلومات اللازمة لذلك، حيث يقع المشروع تحت برنامج دعم الحكومة الألمانية للتنمية الاقتصادية المستدامة والتوظيف في مصر اضافة الى قيام المركز بتلبية احتياجات ومطالب الشباب المصري الذي يبحث عن فرص أفضل للعمل والتدريب.





وتابع:تنقسم خدمات المركز إلى ثلاثة أقسام رئيسية: أولها التأهيل لسوق العمل المصري من خلال دورات تدريبية متخصصة في شتى مجالات العمل، والثاني إدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصاديًا واجتماعيًا، أما الثالث معاونة من يرغب في الحصول على فرص للهجرة خارج مصر عن طريق توفير المعلومات اللازمة لذلك، كما يوفر المركز متطلبات الهجرة القانونية والآمنة إلى ألمانيا، كذلك عرض فرص التدريب والتوظيف للمصريين العائدين من ألمانيا.





وأشاد النائب حسين أبو جاد بتصريحات السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج التى اكدت فيها ان المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الاندماج يعد أول مركز من نوعه في مصر يوفر معلومات شاملة عن سوق العمل الألماني حيث إن الهدف الأساسي من المشروع هو المساهمة في تعزيز الهجرة الأمنة والمنظمة لراغبي الهجرة والعمل بالخارج بما يعد أحد البدائل الإيجابية للهجرة غير الشرعية.





كما أوضح ان المركز يعمل على دعم وإعادة إدماج المهاجرين المصريين العائدين الى مصر وخلق فرص إجتماعية وإقتصادية لهم في وطنهم الأم وتشمل مجالات عمل المشروع، فرص التدريب والتوظيف في ألمانيا، وكذلك فرص التدريب والتوظيف في مصر، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وأن المركز سوف يقوم بتقديم جلسات المشورة الفردية والنصائح والمعلومات والتدريب للشباب المصري حيث يقوم المركز بإعلامهم وإسداء المشورة لهم بشأن فرص العمل وآفاق التنمية الشخصية في مصر والخارج ، وهو ما يتماشى مع الهدف من المشروع وهو المساهمة في تعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة لراغبي الهجرة والعمل بالخارج بما يعد أحد البدائل الإيجابية للهجرة غير النظامية، ويوفر متطلبات الهجرة القانونية والآمنة إلى ألمانيا، وعرض فرص التدريب والتوظيف للمصريين العائدين من ألمانيا.



