الاستخبارات الأمريكية: نقترب من حافة الإبادة النووية

نشرت تولسي جابارد مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية مقطع فيديو على صفحتها الشخصية بموقع إكس للتواصل الاجتماعي استمر لمدة 3 دقائق.

النخب السياسية في العالم تدفع نحو حرب نووية

وتوجهت جابارد إلى شعوب الأرض في كلماتها المحذرة من اقتراب حافة الإبادة النووية على كوكب الأرض،وقالت جابارد إن النُخب السياسية، ودعاة الحروب لا يزالون يستمرون في الدعوة إلى مواجهة عسكرية بين الدول النووية، ويدفعون إلى ذلك.

قيادات الدول النووية سيكونون في ملاجئ وستموت الشعوب

وقالت جابارد إن قيادات الدول النووية عندما تتخذ قرار تبادل الضربات النووية سيكونون في ملاجئ خاصة لهم مع عائلاتهم، بينما سيموت ملايين الناس الذين ليس لديهم ملاجئ. مطالبة الشعوب بالتدخل لمنع اندلاع مثل تلك المواجهات.

واسترجعت جابارد تأثير استخدام القنابل النووية على البشرية عندما ألقت أمريكا القنابل النووية على هيروشيما وناجازاكي خلال أحداث الحرب العالمية الثانية عام 1945 والتي تسببت في وفاة 74 ألف شخص، وانتشار مرض السرطان بين الشعب الياباني، وتلوث الهواء والمياه والأرض.