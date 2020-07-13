قصة حب من الإعجاب إلى ساحات القضاء.. التفاصيل الكاملة لأزمة هيفاء وهبى ومحمد الوزيرى .. الفنانة : سرقني ولم نتزوج .. ومدير أعمالها السابق : تزوجنا فى 2017 ولم أستولِ على أموالها

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قصة حب انقلبت الى عداوة :

فى عام 2018، تحولت الصداقة وإدارة الأعمال، إلى قصة حب حقيقية بين الطرفين بدون إعلان أى شخص في وسائل الإعلام عنها، وظهر ذلك خلال عيد ميلاد "هيفاء"، والذي كان أول ظهور لها بمصر بعد عودتها من لبنان، حيث استقبلها "وزيري"، بحفل كبير بالأحضان والورد.









ومع بداية عام 2019، أعلن "وزيري"، رسميا عن حبه لها بعد أن نشر صورة لهيفاء عليها كلمة "حب" باللغة الإنجليزية وعلق عليها كاتبا: "قبل هيفا كانت حياتي حزينة، وبعدما دخلت حياتي بقت جميلة وكلها حب".









ولكن فجأة من نهاية العام الماضي، انقلبت "هيفاء" على "الوزيري"، بدون أن تعلن السبب، ولكنها أشارت إلى أن اقرب الناس لها خدعوها في حياتها كالعادة بدون توضيح، وبعدها بأسابيع أعلن "الوزيري" استقالته من العمل مع هيفاء وهبي بعد أن كان قد شارك فى ألبومها الغنائي الجديد بعدد من الأغنيات.









وكشف ياسر قنطوش، محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن تقدمه ببلاغ ضد مدير أعمالها محمد حمزة عبدالرحمن محمد عبدالمنعم، بسبب قيام الأخير بالاستيلاء على أموالها، وسحبها من حسابها البنكي، وإيداعها في حسابه الخاص، بموجب التوكيل الذي حصل عليه منها، موضحا في بيان أنه بموجب توكيل خاص يعمل به مدير أعمال هيفاء وهبي، داخل جمهورية مصر العربية ــ مقيد برقم 5241 لسنة 2019 صادر من الكاتب العدل في بيروت، يفيد أن "هيفاء" وكلت المشكو في حقه ليقوم مقامها وينوب عنها بالتفاوض مع الغير بخصوص حفلاتها الفنية والغنائية والأفلام السينمائية والبرامج والمسلسلات التلفزيونية والدعايات والتوقيع علي العقود الخاصة بتلك الأعمال بالشروط التي يتم الإتفاق عليها وقبض بدلاتها وإعطاء الإيصالات وذلك في جمهورية مصر العربية.









وأضاف المحامي في البيان: "حيث ان المشكو في حقه كان يعمل مدير أعمال الشاكية في مصر ويقوم بالتعاقد علي الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخص الشاكية وكان يتولى استلام القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين ويتولى إيداعها البنك في حساب الشاكية إلا أنه استغل التوكيل المحرر له من قبل الشاكية وقام بسحب مبالغ مالية من حساب الشاكية المودع بنك الإمارات دبي الوطني وأودع تلك المبالغ في الحساب الخاص به دون علم الشاكية مستغلا بذلك التوكيل المحرر له".



